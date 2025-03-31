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صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة داريا بمحافظة ريف دمشق

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أداء صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة قطنا بريف دمشق

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