صلاة عيد الفطر المبارك في جامع صوفان بمدينة اللاذقية بحضور محافظ اللاذقية محمد عثمان ومدير الأوقاف الشيخ خالد عمرو

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بولندا ترحّب بتشكيل الحكومة السوريّة الجديدة
2025-03-31
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمناسبة تشكيل الحكومة السورية الجديدة
2025-03-31
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة تشكيل الحكومة السورية الجديدة
2025-03-31
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يهنئ الرئيس الشرع بمناسبة تشكيل الحكومة السورية الجديدة
2025-03-31
الرئيس الفلسطيني يهنئ الرئيس الشرع بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
2025-03-31
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك المغرب بمناسبة عيد الفطر المبارك
2025-03-30
فرنسا ترحب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة
2025-03-30
محليات
أسواق اللاذقية تكتظ بالمتسوقين… بهجة العيد تعود من جديد
2025-03-30
أجواء العيد في طرطوس… عادات اجتماعية وتقاليد متوارثة باقية
2025-03-30
أجواء عيد الفطر في حماة.. بين تقاليد الأجداد وحداثة الأبناء
2025-03-30
وفد إدارة منطقة جبلة ومسؤول اللجنة الأمنية يلتقون وجهاء قرية بستان الباشا
2025-03-30
السير الذاتية للسادة الوزراء في التشكيلة الحكومية السورية الجديدة
2025-03-30
القاضي الشرعي الأول بدمشق: الاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد
2025-03-29
تكريم ثمانين حافظاً لكتاب الله في مسجد الدرة بمدينة عربين بريف دمشق
2025-03-29
رياضة
مانشستر سيتي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي
2025-03-30
برشلونة يسجل رباعية في شباك جيرونا ويعزز صدارته للدوري الإسباني
2025-03-30
منتخبنا الوطني يتغلب على نظيره الباكستاني بهدفين دون رد في تصفيات كأس آسيا
2025-03-25
منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم يحرز المركز الثالث في بطولة اتحاد غرب آسيا
2025-03-25
إعلان تشكيلة منتخب سوريا لكرة القدم لمباراة باكستان بتصفيات كاس آسيا
2025-03-25
منافسات قوية في ليلة الأبطال الرمضانية للكيك بوكسينغ والمواي تاي
2025-03-25
فريق المخرم الفوقاني ينال لقب بطولة النصر الأولى بكرة القدم
2025-03-24
اقتصاد
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تمدد مهلة التسجيل لطلبات ترخيص شركات التخليص الجمركي والترانزيت والوكالات البحرية
2025-03-27
مدير زراعة ريف دمشق: انحباس الأمطار أسهم في انخفاض نسب تنفيذ خطة المحاصيل الشتوية
2025-03-27
أكثر من 11 ألف منشأة صناعية وحرفية بحمص والقرارات الجديدة أنعشت القطاع الصناعي
2025-03-27
المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 36.8 بالمئة خلال عام
2025-03-26
وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع ممثلين عن البنك الدولي أولويات التنمية الاقتصادية في سوريا
2025-03-25
المديرية العامة للموانئ تبدأ بإصدار الشهادات الطبية والبحرية
2025-03-25
المنصور: إطلاق مشروع لأتمتة العمل في الجهاز المركزي للرقابة المالية وفتح التحقيق في 50 قضية فساد وهدر للمال العام
2025-03-24
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
لقاء تهنئة عيد الفطر في قصر الشعب بدمشق جمع السيد الرئيس أحمد الشرع بعدد من الأهالي والمسؤولين
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمناسبة تشكيل الحكومة السورية الجديدة
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة تشكيل الحكومة السورية الجديدة
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يهنئ الرئيس الشرع بمناسبة تشكيل الحكومة السورية الجديدة
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ولي عهد المملكة العربية السعودية بمناسبة عيد الفطر المبارك
بريطانيا ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
الكويت ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة عيد الفطر المبارك
الإمارات ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
ألمانيا ترحب بتعيين حكومة جديدة في سوريا
صلاة عيد الفطر المبارك في جامع صوفان بمدينة اللاذقية بحضور محافظ اللاذقية محمد عثمان ومدير الأوقاف الشيخ خالد عمرو
2025-03-31
جامع صوفان بمدينة اللاذقية
عيد الفطر
2025-03-31
najwa
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