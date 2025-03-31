الرئيس الفلسطيني يهنئ الرئيس الشرع بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة

دمشق-سانا

تلقى السيد الرئيس أحمد الشرع برقية تهنئة من رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس بمناسبة إعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة.

وقال الرئيس عباس في برقيته: “نتوجه لفخامتكم بأحر تهانينا الأخوية، داعين الله تعالى للحكومة الجديدة وأعضائها التوفيق والنجاح في أداء المهام الموكلة إليهم، بما يلبي تطلعاتكم والشعب السوري الشقيق لبناء سوريا الجديدة، ونحو تعزيز وحدة واستقرار وتقدم سوريا”.

وأعرب الرئيس عباس عن تمنياته للرئيس الشرع بالصحة والسعادة، ولسوريا وشعبها وحكومتها الخير والازدهار.

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