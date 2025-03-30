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فرنسا ترحب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة

2025-03-30

باريس-سانا

رحبت فرنسا بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربة عن استعدادها لمواصلة دعم سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان اليوم: “ترحب فرنسا بتشكيل حكومة جديدة في سوريا، ووفقاً للمبادئ المنصوص عليها في الإعلان الذي اعتمد في باريس في 13 شباط عقب المؤتمر الدولي بشأن سوريا، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم السلطات السورية في تحقيق انتقال سياسي سلمي وشامل، يضمن الحفاظ على التعددية وحقوق جميع السوريين، ويسمح لسوريا باستعادة وحدتها وسيادتها”.

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