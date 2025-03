مانشستر سيتي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي

BOURNEMOUTH, ENGLAND - MARCH 30: Phil Foden of Manchester City shoots at goal during the Emirates FA Cup Quarter Final match between AFC Bournemouth and Manchester City at Vitality Stadium on March 30, 2025 in Bournemouth, England. (Photo by Alex Pantling/Getty Images)

لندن-سانا تأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بعد فوزه على مستضيفه بورنموث 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الدور ربع النهائي. وتقدم أصحاب الأرض مبكراً عبر البرازيلي إفانيلسون 21، لكن هالاند سجل التعادل في الدقيقة 49، وأضاف المصري عمر مرموش هدف الفوز في الدقيقة 63. وهذا أول هدف لعمر مرموش في كأس الإتحاد الإنكليزي، كما أن الدولي المصري يسجل في مباراتين متتاليتين لأول مرة بقميص مانشستر سيتي. وسيلعب مان سيتي ضد نوتنيغهام فورست في نصف النهائي، بينما يلعب آستون فيلا ضد كريستال بالاس في نصف النهائي الثاني.