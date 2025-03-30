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برشلونة يسجل رباعية في شباك جيرونا ويعزز صدارته للدوري الإسباني

2025-03-30

مدريد-سانا

تغلب برشلونة على ضيفه جيرونا 4-1 في المباراة التي أقيمت اليوم، ضمن المرحلة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل أهداف برشلونة لاعب جيرونا التشيكي، لاديسلاف كريسي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 43، والهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 61 وفي الدقيقة  77، والبديل فران توريس في الدقيقة 86.

وبهذا الفوز عزز برشلونة صدارته لجدول الترتيب برصيد 66 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الثاني، أما جيرونا فتوقف رصيده عند النقطة 34 في المركز 13.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 25 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين.

 

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