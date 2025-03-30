نحو 450 صائماً يستفيدون من مطبخ فريق حكاية شغف الخيري بحماة

حماة-سانا

استفاد نحو 450 شخصاً من وجبات الإفطار المجانية التي وزعها فريق حكاية شغف على الصائمين بمختلف أحياء مدينة حماة.

وأوضح قائد الفريق براء شبيب لمراسل سانا أن الفريق وزع في العشر الأخير من شهر رمضان المبارك ما يقارب 100 وجبة غذائية، كل وجبة كانت تطعم أربعة أو خمسة أشخاص، مبيناً أن الفريق مهتم بتقديم العمل الخيري، وتعزيزه بين فئة الشباب العاملين ضمنه.

ولفتت ماريا عبد الرحمن المساعدة الإدارية في الفريق إلى أن قسم التطوع في فريق حكاية شغف نشأ استجابة للزلزال منذ سنتين، وما زال مستمراً بالأعمال التطوعية الخيرية إيماناً بحكمة مفادها أن القافلة التي لا يوجد بها شيء لله سوف تغرق.

يذكر أن فريق حكاية شغف تأسس عام 2018 ويضم حالياً أكثر من 100 شاب وشابة.

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