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مديرية صحة طرطوس تتسلم أجهزة حديثة لمشافي المحافظة

2025-03-30

طرطوس-سانا

زودت مديرية صحة طرطوس بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية (IMC)، مشافي المحافظة بأجهزة طبية جديدة كخطوة أولى، وذلك ضمن خطة دعم القطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات الطبية.

وبين مشرف القطاع الصحي الدكتور علاء البرهوم في تصريح لمراسل سانا أن الأجهزة الطبية تضمنت جهازي غسيل كلى للمشفى الوطني بطرطوس، وجهاز أشعة نقالاً لمشفى التوليد، وجهاز إيكو محمولاً لمشفى بانياس، حيث تم تركيب الأجهزة وبدء العمل بها.

وأضاف البرهوم: إن وزارة الصحة مستمرة بدعم المشافي بالأجهزة الطبية اللازمة خلال الفترة القادمة، بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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