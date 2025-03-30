لقطات من أسواق مدينة مصياف بريف حماة قبيل حلول عيد الفطر المبارك

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الكويت ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
2025-03-30
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة عيد الفطر المبارك
2025-03-30
قطر: نتطلع للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لتوطيد العلاقات في مختلف المجالات
2025-03-30
الإمارات ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
2025-03-30
ألمانيا ترحب بتعيين حكومة جديدة في سوريا
2025-03-30
النرويج: نتطلع للعمل مع الحكومة السورية الجديدة
2025-03-30
تركيا ترحب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة
2025-03-30
محليات
أجواء عيد الفطر في حماة.. بين تقاليد الأجداد وحداثة الأبناء
2025-03-30
وفد إدارة منطقة جبلة ومسؤول اللجنة الأمنية يلتقون وجهاء قرية بستان الباشا
2025-03-30
السير الذاتية للسادة الوزراء في التشكيلة الحكومية السورية الجديدة
2025-03-30
القاضي الشرعي الأول بدمشق: الاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد
2025-03-29
تكريم ثمانين حافظاً لكتاب الله في مسجد الدرة بمدينة عربين بريف دمشق
2025-03-29
القاضي الشرعي الأول بدمشق يدعو إلى التماس هلال عيد الفطر عند غروب اليوم
2025-03-29
إصلاح سبع محولات كهربائية وإعادتها للخدمة في المشرفة بريف حمص
2025-03-29
رياضة
منتخبنا الوطني يتغلب على نظيره الباكستاني بهدفين دون رد في تصفيات كأس آسيا
2025-03-25
منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم يحرز المركز الثالث في بطولة اتحاد غرب آسيا
2025-03-25
إعلان تشكيلة منتخب سوريا لكرة القدم لمباراة باكستان بتصفيات كاس آسيا
2025-03-25
منافسات قوية في ليلة الأبطال الرمضانية للكيك بوكسينغ والمواي تاي
2025-03-25
فريق المخرم الفوقاني ينال لقب بطولة النصر الأولى بكرة القدم
2025-03-24
إنكلترا تسعى لتحقيق فوزها الثاني حين تواجه لاتفيا بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026
2025-03-24
22 نيسان القادم… انطلاق دوري كرة السلة للرجال
2025-03-23
اقتصاد
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تمدد مهلة التسجيل لطلبات ترخيص شركات التخليص الجمركي والترانزيت والوكالات البحرية
2025-03-27
مدير زراعة ريف دمشق: انحباس الأمطار أسهم في انخفاض نسب تنفيذ خطة المحاصيل الشتوية
2025-03-27
أكثر من 11 ألف منشأة صناعية وحرفية بحمص والقرارات الجديدة أنعشت القطاع الصناعي
2025-03-27
المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 36.8 بالمئة خلال عام
2025-03-26
وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع ممثلين عن البنك الدولي أولويات التنمية الاقتصادية في سوريا
2025-03-25
المديرية العامة للموانئ تبدأ بإصدار الشهادات الطبية والبحرية
2025-03-25
المنصور: إطلاق مشروع لأتمتة العمل في الجهاز المركزي للرقابة المالية وفتح التحقيق في 50 قضية فساد وهدر للمال العام
2025-03-24
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الكويت ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة عيد الفطر المبارك
الإمارات ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
ألمانيا ترحب بتعيين حكومة جديدة في سوريا
النرويج: نتطلع للعمل مع الحكومة السورية الجديدة
تركيا ترحب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة
السعودية ترحب بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا
القاضي الشرعي الأول بدمشق: الاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد
لقطات من أسواق مدينة مصياف بريف حماة قبيل حلول عيد الفطر المبارك
2025-03-30
لقطات من أسواق مدينة مصياف بريف حماة قبيل حلول عيد الفطر المبارك
2025-03-30
SAMER
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قطر: نتطلع للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لتوطيد العلاقات في مختلف المجالات
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