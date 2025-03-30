تركيا ترحب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة

أنقرة-سانا

رحبت تركيا بتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، مؤكدة أن هذه الخطوة التي أعقبت مؤتمر الحوار الوطني وإصدار الإعلان الدستوري تظهر التزام الإدارة السورية بدفع عملية الانتقال السياسي بقيادة السوريين وملكيتهم على نحو شامل.

وفي بيان نشر على موقع وزارة الخارجية التركية الإلكتروني أكدت أنقرة عزمها “على مواصلة دعم العملية السياسية الشاملة والجامعة في سوريا، والتي تُعدّ إحدى ركائز إرساء الأمن والاستقرار فيها.

وجددت الخارجية التركية دعوتها إلى رفع العقوبات عن سوريا قائلة: “إنه وفي هذه الفترة الحرجة، من المهم أن يُركز المجتمع الدولي جهوده على تحقيق الاستقرار في سوريا، وفي هذا السياق، من الضروري رفع العقوبات دون شروط مسبقة، والشروع في إعادة إعمار سوريا”.