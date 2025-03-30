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الأردن ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة

2025-03-30

عمان-سانا

رحّبت الأردن بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، مُعرِبة عن الأمل في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق، في العيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام بعد معاناته الطويلة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سفيان القضاة قوله في تصريح اليوم: إن “المملكة حريصة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية الجديدة في مختلف المجالات، بما يعكس تاريخية العلاقة وإستراتيجيتها بين البلدين الشقيقين، وتؤكد على ضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة، ومعالجة كل القضايا، بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين”.

وجدّد السفير القضاة التأكيد على موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها.

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