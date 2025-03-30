“لمة العائلة” في عيد الفطر تعزز الترابط الأسري

دمشق-سانا

يودع السوريون اليوم آخر أيام شهر رمضان المبارك، ويتجهزون لاستقبال عيد الفطر، الذي يبدأ أول صباحاته بصلاة العيد‏، يلي ذلك تجهيز الولائم والضيافات لأهل البيت ‏والأقارب، والأصدقاء والجيران، في طقوس تؤكد الترابط والتكافل ‏الاجتماعي للأسرة السورية، ولأبناء البلد.‏

لمة العائلة والأحبة في العيد تقليد لا يمكن تجاوزه، ومن غير المسموح ‏زواله، هذا ما أكدته سناء بكور لمراسل سانا، مشددة على أهمية ‏لقاء أفراد العائلات مع بعضها البعض صباح أول يوم بالعيد، لتعزيز المحبة والترابط الأسري ‏والاجتماعي.

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الستينية ميرفت الحوراني، اعتبرت اجتماع عائلتها في هذا العيد المبارك ‏فرصة ‏للم الشمل، وخاصة مع عودة عدد كبير من المغتربين، وتعميق مشاعر المودة والرحمة بين أفراد العائلة، وتعزيز ‏التماسك ‏الأسري، وردم الخلافات فيما بينهم، فالعيد فرصة للتسامح ومشاركة الفرحة بين ‏الأهل والجيران ‏وترسيخ الدفء العائلي والمجتمعي، وجعله بأبهى صوره.‏

مع أول أيام العيد تتبادل عائلتا أمين محفوض، وبسيم قرقوش الزيارات ‏وأطباق الحلويات التي تم إعدادها مسبقاً، ويضع الأطفال خططاً لممارسة ‏ألعابهم المفضلة سواء الرياضية، مثل كرة القدم أو الإلكترونية المتنوعة. ‏

ولا يكاد يخلو اجتماع العائلات، وفق العم أمجد الحسوني في العيد من القصص والحكايات المليئة بالحكم والعبر يرويها لأحفاده، بما تسهم ‏في تنمية إحساسهم بالمسؤولية، وترسيخ مكارم الأخلاق والمبادئ الإنسانية، ‏التي يراها الحسوني ضرورة في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة التي ‏خلفتها سنوات الحرب في سوريا.‏

ورأى جواد أحمد، وهو رب أسرة لخمسة أولاد وعشرة أحفاد، أن اصطحاب ‏الآباء لأبنائهم لزيارة الأقارب، وتبادل تهاني العيد تنمي بالدرجة الأولى العامل ‏الاجتماعي لهم وتصقل شخصيتهم، بما ينعكس إيجاباً على حياتهم اليومية ‏ومستقبلهم عندما يكبرون، وينقلون هذه القيم إلى أولادهم وأحفادهم.‏

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