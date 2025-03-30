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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الرئيس أردوغان بمناسبة عيد الفطر المبارك
2025-03-29
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ولي عهد البحرين بمناسبة عيد الفطر المبارك
2025-03-28
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من أمين عام جامعة الدول العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك
2025-03-28
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الرئيس الفلسطيني بمناسبة عيد الفطر المبارك
2025-03-28
بمبادرة فرنسية.. قمة رئاسية تجمع السيد الرئيس أحمد الشرع مع نظرائه الفرنسي واللبناني والقبرصي ورئيس وزراء اليونان
2025-03-28
أردوغان يؤكد لبوتين أهمية التعاون لتحقيق الاستقرار في سوريا ورفع العقوبات عنها
2025-03-28
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة عيد الفطر المبارك
2025-03-28
محليات
السير الذاتية للسادة الوزراء في التشكيلة الحكومية السورية الجديدة
2025-03-30
القاضي الشرعي الأول بدمشق: الاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد
2025-03-29
تكريم ثمانين حافظاً لكتاب الله في مسجد الدرة بمدينة عربين بريف دمشق
2025-03-29
القاضي الشرعي الأول بدمشق يدعو إلى التماس هلال عيد الفطر عند غروب اليوم
2025-03-29
إصلاح سبع محولات كهربائية وإعادتها للخدمة في المشرفة بريف حمص
2025-03-29
بهدف تحسين واقع مياه الشرب في مدينة حمص… خط معفى من التقنين لمحطة مياه دحيريج
2025-03-29
الأوقاف تحدد ساحات وأماكن بجميع المحافظات لإقامة صلاة عيد الفطر
2025-03-29
رياضة
منتخبنا الوطني يتغلب على نظيره الباكستاني بهدفين دون رد في تصفيات كأس آسيا
2025-03-25
منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم يحرز المركز الثالث في بطولة اتحاد غرب آسيا
2025-03-25
إعلان تشكيلة منتخب سوريا لكرة القدم لمباراة باكستان بتصفيات كاس آسيا
2025-03-25
منافسات قوية في ليلة الأبطال الرمضانية للكيك بوكسينغ والمواي تاي
2025-03-25
فريق المخرم الفوقاني ينال لقب بطولة النصر الأولى بكرة القدم
2025-03-24
إنكلترا تسعى لتحقيق فوزها الثاني حين تواجه لاتفيا بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026
2025-03-24
22 نيسان القادم… انطلاق دوري كرة السلة للرجال
2025-03-23
اقتصاد
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تمدد مهلة التسجيل لطلبات ترخيص شركات التخليص الجمركي والترانزيت والوكالات البحرية
2025-03-27
مدير زراعة ريف دمشق: انحباس الأمطار أسهم في انخفاض نسب تنفيذ خطة المحاصيل الشتوية
2025-03-27
أكثر من 11 ألف منشأة صناعية وحرفية بحمص والقرارات الجديدة أنعشت القطاع الصناعي
2025-03-27
المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 36.8 بالمئة خلال عام
2025-03-26
وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع ممثلين عن البنك الدولي أولويات التنمية الاقتصادية في سوريا
2025-03-25
المديرية العامة للموانئ تبدأ بإصدار الشهادات الطبية والبحرية
2025-03-25
المنصور: إطلاق مشروع لأتمتة العمل في الجهاز المركزي للرقابة المالية وفتح التحقيق في 50 قضية فساد وهدر للمال العام
2025-03-24
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
القاضي الشرعي الأول بدمشق: الاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد
الرئيس الشرع يصدر قرارين بتعيين الشيخ أسامة الرفاعي مفتياً عاماً للجمهورية وتشكيل مجلس الإفتاء الأعلى
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ولي عهد البحرين بمناسبة عيد الفطر المبارك
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من أمين عام جامعة الدول العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الرئيس الفلسطيني بمناسبة عيد الفطر المبارك
الرئيس الشرع يجتمع مع وجهاء وأعيان من الطائفة الشيعيّة
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من رئيس أذربيجان بمناسبة عيد الفطر المبارك
الخارجية تحدث قسماً جديداً بمسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية”
بمبادرة فرنسية.. قمة رئاسية تجمع السيد الرئيس أحمد الشرع مع نظرائه الفرنسي واللبناني والقبرصي ورئيس وزراء اليونان
أردوغان يؤكد لبوتين أهمية التعاون لتحقيق الاستقرار في سوريا ورفع العقوبات عنها
السير الذاتية للسادة الوزراء في التشكيلة الحكومية السورية الجديدة
2025-03-30
التشكيلة الحكومية السورية الجديدة
2025-03-30
Hassan Nasr
سابق
مراسل سانا بقصر الشعب: بدء الاجتماع الوزاري الأول للحكومة السورية الجديدة برئاسة السيد الرئيس أحمد الشرع.
التالي
كلمة وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
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