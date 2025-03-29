SCS-NET
الشريط الإخباري
عــاجــل مراسل سانا بقصر الشعب: استمرار وصول السادة المدعوين لحضور مراسم الإعلان عن التشكيلة الحكومية السورية الجديدة

مراسل سانا بقصر الشعب: ستبدأ بعد قليل مراسم الإعلان عن التشكيلة الحكومية السورية الجديدة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved