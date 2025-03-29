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عــاجــل مراسل سانا بقصر الشعب: استمرار وصول السادة المدعوين لحضور مراسم الإعلان عن التشكيلة الحكومية السورية الجديدة

زيادة الطلب على الحلويات في أسواق حمص مع اقتراب عيد الفطر المبارك

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