الدفاع المدني بطرطوس يضع خطة لمواجهة كل حالات الطوارئ خلال عطلة عيد الفطر

طرطوس-سانا

اتخذ الدفاع المدني في محافظة طرطوس كل الاستعدادات، ووضع خطة متكاملة لمواجهة كل حالات الطوارئ والاستجابة السريعة لمكافحة الحرائق وعمليات الإسعاف والإنقاذ في مختلف مناطق المحافظة خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

وأوضح مدير مديرية الساحل في الدفاع المدني عبد الكافي كيال لمراسلة سانا، أن المديرية اتخذت كل الاستعدادات لمواجهة مختلف أنواع الحرائق تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة، مبينا أن المديرية وضعت خطة متكاملة عبر تعميم أرقام هواتف غرف العمليات، وإنشاء مجموعات مع المخافر الحراجية وسيارات النجدة وغيرها من الجهات كخطة أولية من أجل التعامل مع مختلف أنواع الحرائق.

ونوه كيال بجاهزية العناصر والاستجابة بأقصى سرعة لعمليات الإنقاذ من الحوادث والإسعاف والحرائق، مشيراً إلى أن آليات الدفاع المدني أغلبها بحالة جيدة، ويتم العمل على إصلاح باقي الآليات ووضعها بالخدمة بأسرع وقت، مع كل التجهيزات اللازمة للاستجابة السريعة والعمل خلال عطلة العيد.

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