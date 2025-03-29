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أهالي إدلب في ذكرى التحرير يؤكدون على أهمية الوحدة والاستمرار في مسيرة الحرية

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أهالي إدلب يتوافدون إلى ساحة السبع بحرات للاحتفال بالذكرى الـ 14 للثورة السورية

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