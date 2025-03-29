أهالي إدلب في ذكرى التحرير يؤكدون على أهمية الوحدة والاستمرار في مسيرة الحرية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ولي عهد البحرين بمناسبة عيد الفطر المبارك
2025-03-28
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من أمين عام جامعة الدول العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك
2025-03-28
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الرئيس الفلسطيني بمناسبة عيد الفطر المبارك
2025-03-28
بمبادرة فرنسية.. قمة رئاسية تجمع السيد الرئيس أحمد الشرع مع نظرائه الفرنسي واللبناني والقبرصي ورئيس وزراء اليونان
2025-03-28
أردوغان يؤكد لبوتين أهمية التعاون لتحقيق الاستقرار في سوريا ورفع العقوبات عنها
2025-03-28
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة عيد الفطر المبارك
2025-03-28
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك
2025-03-28
محليات
قبل حلول عيد الفطر السعيد… حركة شراء نشطة في سوق الدبلان بحمص
2025-03-28
وفاة طفلين جراء انهيار ضمن مبنى سكني متصدع بمدينة حلب
2025-03-28
الخارجية تحدث قسماً جديداً بمسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية”
2025-03-28
محافظ إدلب في الذكرى العاشرة لتحرير المحافظة: نؤكد التزامنا بمواصلة العمل من أجل بناء سوريا الجديدة
2025-03-28
عودة التيار الكهربائي لقرية عين العروس بريف القرداحة
2025-03-27
حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة غداً وأجواء معتدلة بشكل عام
2025-03-27
وزارة الاتصالات: استمرار تقديم الخدمات البريدية وتسديد المنح والمعاشات خلال يومي الجمعة والسبت القادمين
2025-03-27
رياضة
منتخبنا الوطني يتغلب على نظيره الباكستاني بهدفين دون رد في تصفيات كأس آسيا
2025-03-25
منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم يحرز المركز الثالث في بطولة اتحاد غرب آسيا
2025-03-25
إعلان تشكيلة منتخب سوريا لكرة القدم لمباراة باكستان بتصفيات كاس آسيا
2025-03-25
منافسات قوية في ليلة الأبطال الرمضانية للكيك بوكسينغ والمواي تاي
2025-03-25
فريق المخرم الفوقاني ينال لقب بطولة النصر الأولى بكرة القدم
2025-03-24
إنكلترا تسعى لتحقيق فوزها الثاني حين تواجه لاتفيا بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026
2025-03-24
22 نيسان القادم… انطلاق دوري كرة السلة للرجال
2025-03-23
اقتصاد
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تمدد مهلة التسجيل لطلبات ترخيص شركات التخليص الجمركي والترانزيت والوكالات البحرية
2025-03-27
مدير زراعة ريف دمشق: انحباس الأمطار أسهم في انخفاض نسب تنفيذ خطة المحاصيل الشتوية
2025-03-27
أكثر من 11 ألف منشأة صناعية وحرفية بحمص والقرارات الجديدة أنعشت القطاع الصناعي
2025-03-27
المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 36.8 بالمئة خلال عام
2025-03-26
وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع ممثلين عن البنك الدولي أولويات التنمية الاقتصادية في سوريا
2025-03-25
المديرية العامة للموانئ تبدأ بإصدار الشهادات الطبية والبحرية
2025-03-25
المنصور: إطلاق مشروع لأتمتة العمل في الجهاز المركزي للرقابة المالية وفتح التحقيق في 50 قضية فساد وهدر للمال العام
2025-03-24
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الشريط الإخباري
الرئيس الشرع يصدر قرارين بتعيين الشيخ أسامة الرفاعي مفتياً عاماً للجمهورية وتشكيل مجلس الإفتاء الأعلى
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ولي عهد البحرين بمناسبة عيد الفطر المبارك
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من أمين عام جامعة الدول العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الرئيس الفلسطيني بمناسبة عيد الفطر المبارك
الرئيس الشرع يجتمع مع وجهاء وأعيان من الطائفة الشيعيّة
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من رئيس أذربيجان بمناسبة عيد الفطر المبارك
الخارجية تحدث قسماً جديداً بمسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية”
بمبادرة فرنسية.. قمة رئاسية تجمع السيد الرئيس أحمد الشرع مع نظرائه الفرنسي واللبناني والقبرصي ورئيس وزراء اليونان
أردوغان يؤكد لبوتين أهمية التعاون لتحقيق الاستقرار في سوريا ورفع العقوبات عنها
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة عيد الفطر المبارك
أهالي إدلب في ذكرى التحرير يؤكدون على أهمية الوحدة والاستمرار في مسيرة الحرية
2025-03-29
أهالي إدلب
2025-03-29
Zeina
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أهالي إدلب يتوافدون إلى ساحة السبع بحرات للاحتفال بالذكرى الـ 14 للثورة السورية
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