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انتشار عناصر الأمن العام في أسواق مدينة عفرين بريف حلب الشمالي لتأمين الأسواق

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قبيل عيد الفطر المبارك حركة نشطة في أسواق مدينة عفرين بريف حلب الشمالي

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