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أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد

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قبيل عيد الفطر المبارك حركة نشطة في أسواق مدينة عفرين بريف حلب الشمالي

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