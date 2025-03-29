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أسواق مدينة دير الزور تشهد ازدحاما قبيل عيد الفطر

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قبيل عيد الفطر المبارك حركة نشطة في أسواق مدينة عفرين بريف حلب الشمالي

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