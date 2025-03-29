الرئيس الشرع يصدر قرارين بتعيين الشيخ أسامة الرفاعي مفتياً عاماً للجمهورية وتشكيل مجلس الإفتاء الأعلى

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع قرارين ينص الأول على تعيين فضيلة الشيخ أسامة الرفاعي مفتياً عاماً للجمهورية العربية السورية، وينص الثاني على تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى.

وقال السيد الرئيس في كلمة اليوم خلال مؤتمر تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى وتعيين مفتي الجمهورية: لطالما كانت الشامُ منبراً علمياً وحضارياً ودعوياً، يصدر منه الخيرُ لعامة الأمة، حتى وقعت سوريا بيد العصابة الفاسدة، فظهر الشر وعمت البلوى، وعُمل على هدم سوريا سارية سارية.

وأضاف الرئيس الشرع: اليوم نسعى جميعاً لإعادة بناء سوريا بكوادرها وعلمائها وأبنائها، ولا يخفى على أحد مسؤوليةُ الفتوى وأمانتُها ودورُها في بناء الدولة الجديدة، وخاصةً بعدما تعرض جناب الفتوى للتعدي من غير أهله، وتصدى له من ليس بكفء.

وقال الرئيس الشرع: كان لزاماً علينا أن نعيد لسوريا ما هدمه النظامُ الساقط في كل المجالات، ومن أهمها إعادةُ منصبِ المفتي العام للجمهورية العربية السورية ويتولى هذا المنصبَ اليومَ رجلٌ من خيرةِ علماء الشامِ ألا وهو الشيخُ الفاضلُ أسامة بن عبد الكريم الرفاعي حفظه الله.

وتابع الرئيس الشرع: كما ينبغي أن تتحول الفتوى إلى مسؤوليةٍ جماعيةٍ من خلال تشكيلِ مجلسٍ أعلى للإفتاء، تَصدر الفتوى من خلاله، بعد بذل الوسعِ في البحث والتحري، إذ الفتوى أمانةٌ عظيمة وتوقيعٌ عن اللهِ عز وجل.

وأضاف الرئيس الشرع: كما يسعى مجلس الإفتاء إلى ضبطِ الخطاب الديني المعتدل، الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، مع الحفاظ على الهوية ويحسم الخلاف المفضي إلى الفرقة، ويقطع باب الشر والاختلاف.

وقال الرئيس الشرع: أسأل الله العظيم في هذا الشهر الكريم، أن يعيننا على إعادة بناء سوريا الحبيبة، دولةً عادلةً رحيمةً قويةً أمينةً ذاتَ عزةٍ وكرامةٍ لأبنائها، والحمد لله رب العالمين.

وفيما يلي نص القرار الأول

قرار رئيس الجمهورية رقم ( 7 ) لسنة 2025

بناءً على الصلاحيات الممنوحة، وحرصاً على توحيد مرجعية الفتوى في البلاد؛ يقرر رئيس الجمهورية العربية السورية ما يلي:

المادة (1): يُعيّن فضيلة الشيخ “أسامة الرفاعي” مفتياً عاماً للجمهورية العربية السورية.

المادة (2): يتولّى المفتي العام الإشراف على أعمال مجلس الإفتاء الأعلى، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ قراراته وتوصياته.

المادة (3): يمثل المفتي العام – أو من يندبه – الجمهورية العربية السورية في المحافل الرسمية والدولية التي تتطلب وجود ممثل شرعي للإفتاء، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

المادة (4): يُعمَل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية

28 رمضان 1446هـ – 28 آذار 2025 مـ

وفيما يلي نص القرار الثاني

قرار رئيس الجمهورية رقم ( 8 ) لسنة 2025

بناءً على الصلاحيات الممنوحة، ورغبةً في تنظيم الفتوى ومؤسسات الإفتاء، بما يحقق المصالح العليا، فإن رئيس الجمهورية يقرر ما يلي:

المادة (ا): يُشكّل مجلس الإفتاء الأعلى من السادة المشايخ التالية أسماؤهم:

1- فضيلة الشيخ أسامة الرفاعي رئيساً

2 – الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي

3- الشيخ الدكتور محمد أبو الخير شكري

4- الشيخ محمد نعيم عرقسوسي

5- الشيخ الدكتور عبد الفتاح البزم

6- الشيخ الدكتور خير الله طالب

7- الشيخ عبد الرحيم عطون

8- الدكتور مظهر الويس

9 – الشيخ الدكتور أنس عيروط

10- الشيخ أنس الموسى

11 – الشيخ الدكتور إبراهيم شاشو

12- الدكتور إبراهيم الحسون

13- الشيخ علاء الدين قصير

14- الدكتور محمد وهبي سليمان

15- الشيخ سهل جنيد

المــادة (2): يتولى المجلس المهام التالية:

1- إصدار الفتاوى في المستجدات والنوازل والمسائل العامة.

2- بيان الحكم الشرعي في القضايا التي تحال إليه.

3- تعيين المفتين ولجان الإفتاء في المحافظات، وتحديد اختصاصاتهم.

4- الإشراف على دور الإفتاء في المحافظات وتقديم الدعم والمشورة اللازمة.

المادة (3): يتخذ المجلس قراراته بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات، يقوم الرئيس بالترجيح.

المادة (4): يقوم المجلس بإعداد نظامه الداخلي.

المادة (5): يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية

28 رمضان 1446 هـ – 28 آذار 2025 مـ