أردوغان يؤكد لبوتين أهمية التعاون لتحقيق الاستقرار في سوريا ورفع العقوبات عنها

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم، أهمية عمل تركيا وروسيا معاً لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في سوريا على أساس وحدة أراضيها.

وذكرت الرئاسة التركية في منشور على منصة “إكس” أن أردوغان شدد خلال اتصال هاتفي مع بوتين على “ضرورة ترك موارد سوريا للإدارة السورية”، مشيراً إلى أن تركيا تدعم اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية.

ولفت أردوغان إلى أنه يمكن للبلدين التعاون لرفع العقوبات عن سوريا بالكامل، ومواجهة الجهود الرامية إلى تقويض وحدتها وتأجيج الفتنة فيها.

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