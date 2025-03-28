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الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة عيد الفطر المبارك

2025-03-28

دمشق-سانا

تلقى السيد الرئيس أحمد الشرع برقية تهنئة من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال الملك في برقيته: “أغتنم مناسبة حلول عيد الفطر المبارك، لأبعث إلى فخامة أخي العزيز الرئيس أحمد الشرع، باسمي وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، أصدق التهاني وأطيب التبريكات، مبتهلاً إلى المولى جل وعلا أن يتقبل طاعاتكم ويعيد هذه المناسبة عليكم، وعلى أسرتكم الكريمة، بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب السوري الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية وقد تحققت تطلعاتهما بالمجد والعزة والسؤدد”.

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