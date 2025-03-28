الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

دمشق-سانا

تلقى السيد الرئيس أحمد الشرع برقية تهنئة من رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس السيسي في برقيته عن أصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات الأخوية للرئيس الشرع بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقال: أتمنى لكم عيداً سعيداً مباركاً، تنعمون فيه بموفور الصحة، ولشعبينا الشقيقين، ولجميع شعوب أمتينا العربية والإسلامية المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار.

ودعا الرئيس السيسي الله العلي القدير أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يبارك سعينا نحو مستقبل أكثر أمناً وسلاماً لشعوبنا وبلادنا.