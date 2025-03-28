SCS-NET

مع اقتراب حلول عيد الفطر.. إقبال كثيف على شراء الحلويات في أسواق حماة

انظر ايضاً

لم شمل طال انتظاره.. سوريا الحرة تحتضن أبناءها في عيد الفطر بعد زوال النظام البائد

﻿

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved