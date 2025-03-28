مع اقتراب حلول عيد الفطر.. إقبال كثيف على شراء الحلويات في أسواق حماة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
أردوغان يؤكد لبوتين أهمية التعاون لتحقيق الاستقرار في سوريا ورفع العقوبات عنها
2025-03-28
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة عيد الفطر المبارك
2025-03-28
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك
2025-03-28
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين بمناسبة عيد الفطر المبارك
2025-03-28
الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية
2025-03-27
إيطاليا تخصص 68 مليون يورو مساعدات لسوريا
2025-03-27
مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السّورية
2025-03-27
محليات
عودة التيار الكهربائي لقرية عين العروس بريف القرداحة
2025-03-27
حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة غداً وأجواء معتدلة بشكل عام
2025-03-27
وزارة الاتصالات: استمرار تقديم الخدمات البريدية وتسديد المنح والمعاشات خلال يومي الجمعة والسبت القادمين
2025-03-27
تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، وتنظيم عدد من الضبوط لمخالفات متعددة في اللاذقية
2025-03-27
إزالة وترحيل نحو 7000 متر مكعب من الأنقاض في مدينة القصير
2025-03-27
كهرباء حمص تنفذ العديد من أعمال صيانة وإصلاح أعطال شبكة الكهرباء
2025-03-27
ضمن حملة “حماة تنبض من جديد”.. تأهيل إنارة مداخل مدينة مصياف
2025-03-27
رياضة
منتخبنا الوطني يتغلب على نظيره الباكستاني بهدفين دون رد في تصفيات كأس آسيا
2025-03-25
منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم يحرز المركز الثالث في بطولة اتحاد غرب آسيا
2025-03-25
إعلان تشكيلة منتخب سوريا لكرة القدم لمباراة باكستان بتصفيات كاس آسيا
2025-03-25
منافسات قوية في ليلة الأبطال الرمضانية للكيك بوكسينغ والمواي تاي
2025-03-25
فريق المخرم الفوقاني ينال لقب بطولة النصر الأولى بكرة القدم
2025-03-24
إنكلترا تسعى لتحقيق فوزها الثاني حين تواجه لاتفيا بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026
2025-03-24
22 نيسان القادم… انطلاق دوري كرة السلة للرجال
2025-03-23
اقتصاد
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تمدد مهلة التسجيل لطلبات ترخيص شركات التخليص الجمركي والترانزيت والوكالات البحرية
2025-03-27
مدير زراعة ريف دمشق: انحباس الأمطار أسهم في انخفاض نسب تنفيذ خطة المحاصيل الشتوية
2025-03-27
أكثر من 11 ألف منشأة صناعية وحرفية بحمص والقرارات الجديدة أنعشت القطاع الصناعي
2025-03-27
المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 36.8 بالمئة خلال عام
2025-03-26
وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع ممثلين عن البنك الدولي أولويات التنمية الاقتصادية في سوريا
2025-03-25
المديرية العامة للموانئ تبدأ بإصدار الشهادات الطبية والبحرية
2025-03-25
المنصور: إطلاق مشروع لأتمتة العمل في الجهاز المركزي للرقابة المالية وفتح التحقيق في 50 قضية فساد وهدر للمال العام
2025-03-24
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
أردوغان يؤكد لبوتين أهمية التعاون لتحقيق الاستقرار في سوريا ورفع العقوبات عنها
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة عيد الفطر المبارك
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين بمناسبة عيد الفطر المبارك
تركيا تدعو مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات فورية في مواجهة التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد سوريا
هيومن رايتس ووتش تدعو الاتحاد الأوروبي لقيادة جهود رفع العقوبات عن سوريا
مع اقتراب حلول عيد الفطر.. إقبال كثيف على شراء الحلويات في أسواق حماة
2025-03-28
أسواق حماة
عيد الفطر
2025-03-28
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