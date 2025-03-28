حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة غداً وأجواء معتدلة بشكل عام

دمشق-سانا
تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل طفيف تبلغ ذروتها يوم غد الجمعة، لتبدأ حالة اضطراب جوي، اعتباراً من يوم السبت المقبل، وتستمر حتى الرابع من شهر نيسان القادم.
ووفق تحليل الخرائط الجوية الصادرة عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل الجوية في الدفاع المدني السوري، يكون طقس الليلة معتدلاً غائماً جزئياً إلى غائم على عموم المناطق السورية، دون أي فعالية جوية ماطرة، وتكون فرص الصقيع والضباب معدومة في المناطق السورية كافة.
ويتحول طقس يوم غد الجمعة إلى غائم بصفة عامة في جميع المناطق، وتكون الرياح متقلبة معتدلة السرعة على الساحل والمناطق الداخلية، تتحول إلى جنوبية شرقية في الجزيرة والمناطق الشرقية، تكون نشطة مع هبات قوية تصل إلى 55 كيلومتراً في الساعة، تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتتحول الأجواء إلى سديمية مغبرّة في المناطق الشرقية والجزيرة مساء غد الجمعة.
وتشهد المناطق السورية اعتباراً من يوم بعد غد السبت حتى الرابع من نيسان المقبل، هطولات مطرية تختلف شدتها بين يوم وآخر ومنطقة وأخرى، مع حركة رياح نشطة ودرجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية.
درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:
المنطقة الجنوبية
|30/ 17
|المنطقة الوسطى
31 /16
مرتفعات دمشق الغربية
|23 /12
|المنطقة الساحلية
25/ 18
المنطقة الشمالية الغربية
|31 / 16
|المنطقة الشرقية
33 /17
منطقة الجزيرة
33 /17
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