حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة غداً وأجواء معتدلة بشكل عام

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل طفيف تبلغ ذروتها يوم غد الجمعة، ‏لتبدأ حالة اضطراب جوي، اعتباراً من يوم السبت المقبل، وتستمر حتى الرابع ‏من شهر نيسان القادم.

ووفق تحليل الخرائط الجوية الصادرة عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل ‏الجوية في الدفاع المدني السوري، يكون طقس الليلة معتدلاً غائماً جزئياً إلى ‏غائم على عموم المناطق السورية، دون أي فعالية جوية ماطرة، وتكون ‏فرص الصقيع والضباب معدومة في المناطق السورية كافة.

ويتحول طقس يوم غد الجمعة إلى غائم بصفة عامة في جميع المناطق، ‏وتكون الرياح متقلبة معتدلة السرعة على الساحل والمناطق الداخلية، تتحول ‏إلى جنوبية شرقية في الجزيرة والمناطق الشرقية، تكون نشطة مع هبات ‏قوية تصل إلى 55 كيلومتراً في الساعة، تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ‏وتتحول الأجواء إلى سديمية مغبرّة في المناطق الشرقية والجزيرة مساء غد ‏الجمعة.

وتشهد المناطق السورية اعتباراً من يوم بعد غد السبت حتى الرابع من ‏نيسان المقبل، هطولات مطرية تختلف شدتها بين يوم وآخر ومنطقة وأخرى، ‏مع حركة رياح نشطة ودرجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية.

درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:‏

المنطقة الجنوبية 30/ 17 ‏ المنطقة الوسطى 31 /16‏ مرتفعات دمشق الغربية 23 /12 ‏ المنطقة الساحلية 25/ 18‏ المنطقة الشمالية الغربية 31 / 16‏ المنطقة الشرقية 33 /17 ‏ منطقة الجزيرة 33 /17‏

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