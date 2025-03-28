وزارة الاتصالات: استمرار تقديم الخدمات البريدية وتسديد المنح والمعاشات ‏خلال يومي الجمعة والسبت القادمين ‏

دمشق-سانا
أكدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أن المؤسسة السورية للبريد ستواصل تقديم خدماتها المالية والبريدية خلال يومي غد الجمعة وبعد غد السبت الموافقين لـ 28 و29 من آذار الجاري، وذلك لضمان استمرارية تلبية احتياجات المواطنين، وتأمين تسديد المعاشات ومنحة السيد الرئيس دون انقطاع خلال فترة العطلة.
وأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة لـ سانا، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين، وخاصة المتقاعدين، حيث سيتم صرف المنح عبر نظامَي التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات، إضافةً إلى منحة السيد الرئيس، مع تخصيص آلية مُيسرة لمتقاعدي محافظتي الحسكة والقامشلي، لتسديد مستحقاتهم مع الراتب عبر المكاتب البريدية المؤتمتة في جميع المحافظات.
ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الوزارة عملت على تعزيز الجاهزية الفنية للبنية التحتية البريدية، بما يضمن كفاءة الخدمة وتجنب أي تأخير في توزيع المنح والمعاشات، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يُعد جزءاً من سياسة شاملة لضمان حقوق المتقاعدين وتسهيل وصولهم إلى مستحقاتهم في مواعيدها المحددة، حتى خلال فترات العطل الرسمية.
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