وزارة الاتصالات: استمرار تقديم الخدمات البريدية وتسديد المنح والمعاشات ‏خلال يومي الجمعة والسبت القادمين ‏

دمشق-سانا ‏

أكدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أن المؤسسة السورية للبريد ‏ستواصل تقديم خدماتها المالية والبريدية خلال يومي غد الجمعة وبعد غد ‏السبت الموافقين لـ 28 و29 من آذار الجاري، وذلك لضمان استمرارية تلبية ‏احتياجات المواطنين، وتأمين تسديد المعاشات ومنحة السيد الرئيس دون ‏انقطاع خلال فترة العطلة. ‏

وأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة لـ سانا، أن هذه الخطوة تأتي في إطار ‏حرص الوزارة على تعزيز استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين، وخاصة ‏المتقاعدين، حيث سيتم صرف المنح عبر نظامَي التأمينات الاجتماعية ‏والتأمين والمعاشات، إضافةً إلى منحة السيد الرئيس، مع تخصيص آلية ‏مُيسرة لمتقاعدي محافظتي الحسكة والقامشلي، لتسديد مستحقاتهم مع الراتب ‏عبر المكاتب البريدية المؤتمتة في جميع المحافظات. ‏

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الوزارة عملت على تعزيز الجاهزية الفنية ‏للبنية التحتية البريدية، بما يضمن كفاءة الخدمة وتجنب أي تأخير في توزيع ‏المنح والمعاشات، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يُعد جزءاً من سياسة شاملة ‏لضمان حقوق المتقاعدين وتسهيل وصولهم إلى مستحقاتهم في مواعيدها ‏المحددة، حتى خلال فترات العطل الرسمية.

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