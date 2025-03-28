تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، وتنظيم عدد من الضبوط لمخالفات متعددة في اللاذقية

اللاذقية-سانا

كثّفت فرق الرقابة التموينية في مدينة اللاذقية جولاتها على الفعاليات التجارية ضمن الأسواق، بهدف ضبط الأسعار والتأكد من توافر المواد الأساسية ومنع أي تلاعب من قبل التجار، وذلك بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد.

وأوضح مشرف مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك اسماعيل الزعيم في تصريح لـ سانا أن الجولات تركزت على إلزام التجار بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح والتحقق من تطابقها مع الأسعار الرسمية، إضافة إلى تسيير دوريات لمراقبة توافر المواد الأساسية في الأسواق ومتابعة عمل الأفران لضمان استمرارية العملية الإنتاجية ومنع أي تجاوزات من شأنها أن تؤثر في توافر الرغيف.

وأضاف الزعيم: إنه تم تنظيم 47 ضبطاً تموينياً خلال شهر آذار لمخالفات متنوعة، حيث تم تسجيل ضبطين لمخالفة الجمع بين نوعين من اللحوم الحمراء، وضبط واحد لفرم اللحم الأبيض بشكل مسبق، إضافة إلى خمسة ضبوط لعدم الإعلان عن أسعار اللحوم الحمراء، وخمسة ضبوط أخرى لعدم الإعلان عن أسعار اللحوم البيضاء، كما تم تسجيل ثلاثة ضبوط بحق محلات معجنات وأفران لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والنظافة العامة، وضبط واحد لمخالفة حقن الفروج بالماء العذب، وضبطين آخرين للذبح خارج المسلخ البلدي.

أما في قطاع الأسواق، فبيّن الزعيم أنه تم تسجيل 27 ضبطاً لعدم الإعلان عن أسعار الألبسة والأحذية والجلديات، كما تم ضبط ومصادرة 1200 قطعة من مسدسات الخرز، ضمن جهود الجهات الرقابية لضبط بيع الألعاب الخطرة للأطفال.

وأكد الزعيم أن الرقابة مستمرة بعملها خلال فترة العيد لضمان استقرار الأسواق ومنع أي مخالفات، مع التشديد على ضرورة التزام التجار بالقوانين والتسعيرات المحددة، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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