مدير المدينة الصناعية في حسياء يطلع على واقع العمل في منشأة “البناء التقني-باتيك”

حمص-سانا

قام مدير المدينة الصناعية في حسياء بحمص طلال زعيب اليوم، بجولة ميدانية في منشأة “البناء التقني – باتيك”، المتخصصة في تصنيع ألواح الجبسمبورد في حسياء الصناعية.

واطلع زعيب خلال جولته، على واقع العمل وخطوط الإنتاج في المنشأة، والتقنيات المستخدمة فيها، كما استمع من القائمين عليها إلى التحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل فيها، وبحث معهم السبل الممكنة لتذليل العقبات، ولا سيما تخفيض تكاليف الإنتاج، ما يسهم في تحسين سير العمل، ودعم قطاع الصناعة من خلال تعزيز المنافسة في السوق المحلية والخارجية.

وأشار زعيب في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الجولة الميدانية، تأتي استمراراً للزيارات التي تنفذها إدارة المدينة الصناعية في حسياء، ضمن خطة عملها الاستراتيجية لمتابعة عملية التصنيع المحلي، والوقوف على الاحتياجات والمقترحات، وأوجه الدعم الممكنة على أرض الواقع، بما يخدم دعم المنشآت الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي.

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