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مأدبة إفطار جماعي للعاملين في خدمة مدينة حماة

2025-03-24

حماة-سانا

أقامت محافظة حماة مساء اليوم مأدبة إفطار جماعي للعاملين في خدمة المدينة، تكريماً لهم على الجهود المميزة المبذولة من قبلهم في سبيل الحفاظ على المظهر الجمالي، واستمرار تقديم الخدمات العامة لسكانها.

حضر المأدبة التي أقيمت في ملعب حماة البلدي، عمال النظافة والصرف الصحي وعناصر الدفاع المدني، وذلك ضمن أجواء رمضانية مفعمة بالمحبة والتقدير.

ونوه محافظ حماة عبد الرحمن السهيان خلال مأدبة الإفطار بالجهود الكبيرة التي يبذلها العمال الخدميون، وتفانيهم بأعمالهم التي تصون النظافة العامة، واستمرارية الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن مأدبة الإفطار عربون وفاء وتقدير للعمال، وأقل واجب تجاههم.

بدورهم شكر المدعوون لمأدبة الإفطار، المحافظة على هذه المبادرة الطيبة التي لها بالغ الأثر في نفوسهم، مؤكدين أنها حافز كبير لهم على مواصلة مسيرة عملهم بجد وتفان، ومسؤولية تجاه مدينتهم وأهلها.

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