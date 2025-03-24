توزيع ناموسيات مشبعة بالمبيدات الحشرية لمكافحة مرض اللايشمانيا في حلفايا

حماة-سانا

بدأت مديرية صحة حماة اليوم توزيع ناموسيات مشبعة بالمبيدات الحشرية ضد مرض اللايشمانيا، للأهالي العائدين إلى مدينة حلفايا في ريف حماة الشمالي.

وأوضح مدير الصحة الدكتور نزيه الغاوي لمراسل سانا، أن الناموسيات المشبعة لها دور فعال في التخفيف من حالات الإصابة بمرض اللايشمانيا، الذي يكثر انتشاره في فصل الصيف بسبب انتشار الحشرات، مبيناً أنه تم توزيع الناموسيات على عدد كبير من أهالي المدينة العائدين إليها بعد سنوات طويلة من التهجير.

ولفت إلى أن عمليات التوزيع رافقها إجراء جلسات توعية وتثقيف حول المرض، وطرق العدوى والانتقال وطرق الوقاية، وأهمية النوم تحت ناموسية مضبوطة لتجنب الإصابة بالمرض، إضافة إلى تقديم إرشادات ونصائح للأهالي حول الطريقة الصحيحة لاستعمال الناموسيات، وفق التعليمات الطبية الصادرة عن وزارة الصحة.

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