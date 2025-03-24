مدير التأمينات الاجتماعية: صرف المعاشات التقاعدية عن شهر آذار ‏وتشطيب القوائم لتحريك المنحة وتحويلها إلى مستحقيها

دمشق-سانا
أكد مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب أن المؤسسة انتهت من صرف المعاشات التقاعدية عن شهر آذار بكافة المحافظات، وتعمل على تشطيب القوائم الواردة من فروع البريد لتتمكن من تحريك المنحة وتحويلها إلى مستحقيها أصولاً.
وفي تصريح لـ سانا بيّن خطيب أن المؤسسة كلفت فرع تأمينات دير الزور لجهة صرف رواتب العاملين بفرعي التأمينات الاجتماعية في الحسكة والقامشلي عن أشهر كانون الثاني وشباط وآذار ونيسان، إضافة للمنحة بكتلة إجمالية قدرها 166 مليون ليرة سورية، على أن يتم التنسيق بين مدير فرع تأمينات دير الزور والحسكة لجهة وصول الرواتب إلى مستحقيها.
وبالنسبة للمعاشات التقاعدية في الحسكة والقامشلي أوضح خطيب أنه تم تحريك المعاشات عن أشهر كانون الثاني وشباط وآذار والمنحة، حيث بلغ عدد المعاشات أكثر من 26 ألف معاش بكتلة إجمالية قدرها نحو27 مليار ليرة سورية.
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