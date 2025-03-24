مدير التأمينات الاجتماعية: صرف المعاشات التقاعدية عن شهر آذار ‏وتشطيب القوائم لتحريك المنحة وتحويلها إلى مستحقيها

‏دمشق-سانا ‏

أكد مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب أن المؤسسة ‏انتهت من صرف المعاشات التقاعدية عن شهر آذار بكافة المحافظات، ‏وتعمل على تشطيب القوائم الواردة من فروع البريد لتتمكن من تحريك ‏المنحة وتحويلها إلى مستحقيها أصولاً.‏

وفي تصريح لـ سانا بيّن خطيب أن المؤسسة كلفت فرع تأمينات دير الزور ‏لجهة صرف رواتب العاملين بفرعي التأمينات الاجتماعية في الحسكة ‏والقامشلي عن أشهر كانون الثاني وشباط وآذار ونيسان، إضافة للمنحة بكتلة ‏إجمالية قدرها 166 مليون ليرة سورية، على أن يتم التنسيق بين مدير فرع ‏تأمينات دير الزور والحسكة لجهة وصول الرواتب إلى مستحقيها.‏

وبالنسبة للمعاشات التقاعدية في الحسكة والقامشلي أوضح خطيب أنه تم ‏تحريك المعاشات عن أشهر كانون الثاني وشباط وآذار والمنحة، حيث بلغ ‏عدد المعاشات أكثر من 26 ألف معاش بكتلة إجمالية قدرها نحو27 مليار ‏ليرة سورية.

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