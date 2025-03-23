الملكية الأردنية تسيّر رحلة تجريبية إلى مطار حلب الدولي

عمان-سانا

أعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية اليوم عن تسيير رحلة جوية تجريبية إلى مطار حلب الدولي، استعداداً لاستئناف رحلاتها إلى حلب بعد توقف دام أربعة عشر عاماً.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو وفقاً لما نقلته قناة المملكة الأردنية: “إنه سيتم تسيير رحلة جوية “تجريبية” في الأيام المقبلة، إلى مطار حلب الدولي لإجراء تقييم شامل قبل البت بقرار تسيير رحلات جوية من الأردن إلى سوريا”.

وأضاف مستو في تصريح سابق لـ “المملكة”: إن الرحلة التجريبية سيرافقها طاقم أردني لإجراء تقييم فني لأمن وسلامة المطار، موضحاً أن الخطوط الجوية الملكية الأردنية تقدمت بطلب رسمي لتسيير رحلاتها الجوية إلى مطار حلب الدولي.

ويأتي ذلك بعد إعادة تأهيل مطار حلب الدولي، وافتتاحه الأسبوع الماضي.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتباراً من الـ 18 من آذار الحالي.

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