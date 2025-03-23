المجموعة العربية بمجلس الأمن تدين التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية 

نيويورك-سانا

أدانت المجموعة العربية في مجلس الأمن، الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، والتوغل داخل أراضيها، واصفة إياها بأنها خرق فاضح للقانون الدولي وعدوان على سيادة سوريا، وتشكل تصعيداً خطيراً لن يسهم إلا في تأجيج التوتر والصراع في المنطقة.

وطالب المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود الحمود، في بيان ألقاه باسم المجموعة العربية، خلال جلسة حول متابعة تنفيذ القرار 2334 بشأن الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها، في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974، حسب ما نقل موقع قناة “المملكة” الأردنية اليوم.

وأكّد المندوب الأردني أن الجولان أرض سورية محتلة، وشدد على رفض المجموعة العربية قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها.

ويترأس الأردن أعمال المجموعة العربية لشهر آذار الحالي.

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