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انتشار عناصر الأمن العام في الطرقات المؤدية إلى أسواق إدلب لضمان سلامة المواطنين أثناء تسوقهم مع اقتراب حلول عيد الفطر

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