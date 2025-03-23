انتشار عناصر الأمن العام في الطرقات المؤدية إلى أسواق إدلب لضمان سلامة المواطنين أثناء تسوقهم مع اقتراب حلول عيد الفطر

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفير التركي لدى واشنطن يؤكد ضرورة رفع العقوبات عن سوريا
2025-03-22
وزير النقل التركي: خطّة دعم تركية شاملة لقطاعي النقل والاتصالات في سوريا
2025-03-22
نائبان أمريكيان يطالبان حكومة بلادهما بتخفيف العقوبات عن سوريا لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار
2025-03-21
الكويت: الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك صارخ للقانون الدولي
2025-03-21
أرمينيا تفتح حدودها مع تركيا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا
2025-03-20
مجلس الأمن القومي التركي: سنواصل دعم جهود الإدارة الجديدة في سوريا لضمان السلام والاستقرار
2025-03-20
وزيرة الخارجية الألمانية: افتتاح سفارتنا بدمشق يعني التزاماً طويل الأمد مع سوريا وسنقدم دعماً سياسياً واقتصادياً
2025-03-20
محليات
محافظة ريف دمشق تبدأ بإزالة المخالفات المشيدة على أوتستراد درعا
2025-03-22
الأمن العام يلقي القبض على العميد المجرم عبد الكريم الحمادة
2025-03-22
انطلاق حملة زراعة نباتات الزينة والأشجار بعدة مناطق في اللاذقية
2025-03-22
زراعة نحو 1800 هكتار ببذار البطاطا للعروة الربيعية في حمص
2025-03-22
إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية تعلن عن فتح باب الانتساب لصفوفها
2025-03-21
ارتقاء مدني جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد بريف اللاذقية
2025-03-21
الأمن العام يستعيد السيطرة على سجن في ريف حلب الشمالي إثر استعصاء نفذه عدد من السجناء
2025-03-21
رياضة
ملعب العباسيين بدمشق.. بين واقع مؤلم أورثه النظام البائد وأمل منتظر بالعودة إلى الألق الرياضي
2025-03-22
في اختتام بطولة شهداء الثورة لكرة القدم.. نادي الفتوة يفوز على نادي أبو حردوب
2025-03-21
المنتخب القطري يسجل خماسية في شباك كوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم
2025-03-20
منتخب اليابان يضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026
2025-03-20
فرع الاتحاد الرياضي بحمص.. جهود كبيرة للإقلاع بالنشاط الرياضي بالمحافظة
2025-03-20
منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم يبلغ نصف نهائي بطولة غرب آسيا
2025-03-19
تونس تتجاوز ليبيريا في تصفيات كأس العالم
2025-03-19
اقتصاد
الصناعة تضع خطة لإعادة هيكلة الوزارة والمؤسسات التابعة لها بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية
2025-03-21
مكتب الزيتون: إنتاج سوريا من زيت الزيتون 122 ألف طن الموسم الماضي و22 ألف طن منها للتصدير
2025-03-21
المصرف المركزي يضبط عملات مزورة ويدعو إلى عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة
2025-03-19
وزير الصناعة يناقش مع مصنّعي السيراميك والأدوات الصحية معوقات العمل
2025-03-19
قرطاسية ومستلزمات مدرسية… بأسعار مخفضة ضمن معرض التسوق الرمضاني بالسويداء
2025-03-19
وزير النفط يناقش آلية الاستلام والإشراف على الحقول والآبار في شمال شرق سوريا
2025-03-18
تكليف لجان مركزية إعداد مشروع لتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية
2025-03-18
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
السفير التركي لدى واشنطن يؤكد ضرورة رفع العقوبات عن سوريا
الصناعة تضع خطة لإعادة هيكلة الوزارة والمؤسسات التابعة لها بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية
نائبان أمريكيان يطالبان حكومة بلادهما بتخفيف العقوبات عن سوريا لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار
الأمن العام يستعيد السيطرة على سجن في ريف حلب الشمالي إثر استعصاء نفذه عدد من السجناء
المكتب المركزي للإحصاء: عودة التواصل مع المنظمات الدولية والتحضير للمسوح الدورية
الكويت: الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك صارخ للقانون الدولي
وزارة النفط تخفض مدة استلام أسطوانة الغاز إلى 25 يوماً
الرئيس الشرع يستقبل وفداً من جمهورية ألمانيا الاتحادية
مجلس الوزراء: عطلة عيد الفطر من 30 آذار الجاري وحتى 3 نيسان القادم
انتشار عناصر الأمن العام في الطرقات المؤدية إلى أسواق إدلب لضمان سلامة المواطنين أثناء تسوقهم مع اقتراب حلول عيد الفطر
2025-03-22
أسواق إدلب
2025-03-22
malek
سابق
رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي يبحثان في جامعة حلب الصعوبات التي تواجهها
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