ضمن حملة “رمضان الخير والنصر”… ألف أسرة تستفيد من مبادرة جمعية غراس التنموية بدمشق

دمشق-سانا

وصل عدد المستفيدين من المبادرة التي أطلقتها جمعية غراس التنموية لمساعدة الأسر المحتاجة في شهر رمضان إلى ألف أسرة من محافظة دمشق، وفق مسؤولة القسم الإعلامي في الجمعية نور نداف.

وفي تصريح لسانا بينت نداف أن المبادرة تأتي ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحت عنوان “رمضان الخير والنصر”، حيث بدأت الجمعية مع انطلاق الحملة بتوزيع السلال الغذائية والمساعدات النقدية على أسر الأيتام وإقامة الإفطارات الجماعية، وتوزيع الوجبات من خلال المطبخ الخيري التابع لها.

وأوضحت نداف أن الجمعية تعمل حالياً على التحضير لمجموعة من الأنشطة لمشاركة الأطفال الأيتام فرحة العيد وتقديم الدعم لهم.

وحول الأنشطة والبرامج الأخرى التي تقوم بها الجمعية بينت نداف أن الجمعية تعمل على مجموعة من البرامج لدعم الأسر المسجلة فيها، منها الإغاثي الذي يؤمن لهم الغذاء والكساء والدواء والبرنامج الطبي عبر مراكز الجمعية المعنية بصحة الأسرة، كما تنفذ برنامجاً تعليمياً يشمل دورات محو أمية وكفالة طالب العلم ودورات للتقوية ولتعويض الفاقد التعليمي.

وأكد عدد من المستفيدين من مبادرة الجمعية أهمية الدعم الذي تقدمه الجمعيات الأهلية لجهة تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المحتاجة والمرضى والأيتام وغيرهم من الفئات التي تحتاج رعاية اجتماعية.

يشار إلى أن جمعية غراس التنموية تأسست في عام 2014 وجميع أعضائها من الشباب المتطوع.

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