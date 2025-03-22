الجامعة الافتراضية السورية تمدد التسجيل الإلكتروني للمقبولين في مفاضلة خريف 2024

دمشق-سانا

مددت الجامعة الافتراضية السورية التسجيل الإلكتروني واستلام الأوراق للطلاب المقبولين في مفاضلة خريف 2024 لكل البرامج حتى الخميس الواقع في الـ 27 من آذار الجاري.

وأوضحت الجامعة في منشور على صفحتها في فيسبوك اليوم أن عملية التسجيل الإلكتروني الذاتي للطلاب المقبولين في المفاضلة للفصل الدراسي خريف 2024، والذين قاموا بتسليم أوراقهم الثبوتية، وعملية الدفع للطلاب داخل سورية وللطلاب المقيمين خارجها أو من غير السوريين مستمرة حتى الخميس القادم الـموافق الـ 27 من آذار الجاري.

وأشارت الجامعة إلى أن عملية استلام الأوراق الثبوتية تتم في مراكز الجامعة الافتراضية السورية في كل المحافظات، وطلاب مركز دمشق في مركز التعلم والتدريب المستمر، وبإمكانهم التسجيل على المقررات بعد تسليم أوراقهم الثبوتية المطلوبة.

وكانت الجامعة قد حددت سابقاً بدء عملية التسجيل الإلكتروني الذاتي للطلاب المقبولين في المفاضلة العامة للفصل الدراسي خريف 2024 (لطلاب كل البرامج) المقبولين في مفاضلة خريف 2024 يوم الاثنين الـ 24 من شباط الماضي وينتهي يوم الخميس 20 من آذار.

وذكرت الجامعة في إعلان التمديد أنه يمكن الاطلاع على باقي التفاصيل من خلال الرابط.

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