انطلاق حملة زراعة نباتات الزينة والأشجار بعدة مناطق في اللاذقية

اللاذقية-سانا

بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة، بدأت مؤسسة إنسان حملة زراعة وتأهيل الجزيرة الوسطية في شارع غرناطة بمدينة اللاذقية، وذلك ضمن مشروعها الزراعي الهادف لزراعة غراس نباتات الزينة والأشجار الطرقية ضمن الأحياء السكنية في مدينة اللاذقية.

وينفذ المشروع بالتعاون مع مؤسسة الكشاف ورابطة المهندسين وعدد من الجمعيات الأهلية وأفراد من المجتمع المحلي وفق المهندسة الزراعية آية عطّار، مشرفة ومنسقة في المشروع من مؤسسة إنسان، موضحة أن خطة المشروع تشمل 14 موقعاً ضمن مدينة اللاذقية ويهدف لتعزيز الوعي البيئي والتشاركية بين مختلف فئات المجتمع.

بدوره بين المهندس أيمن شلا عضو لجنة كشاف اللاذقية أن المشاركة الشعبية الواسعة تعكس الإرادة القوية التي لطالما تميّز بها السوريون، وإيمانهم المطلق بضرورة أن نكون يداً واحدة لنتمكن من بناء سوريا الجديدة التي نطمح لها.

من جانبه أوضح المهندس الزراعي ياسين حنونة من رابطة المهندسين أن دور الرابطة تمثل بتقديم الاستشارة حول أنواع النباتات الأفضل المناسبة للظروف المناخية والبيئة الساحلية، والمشاركة في أعمال الزراعة والمتابعة الدورية لتحقيق النتائج المرجوة من المشروع.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen