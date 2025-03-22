وزير النقل التركي: خطّة دعم تركية شاملة لقطاعي النقل والاتصالات في سوريا

أنقرة-سانا

كشف وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو عن خطّة دعم تركية شاملة لقطاعي النقل والاتصالات في سوريا.

وخلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية أوضح أورال أوغلو حسب ما نقل موقع (تركيا الآن) الإخباري، أنّ الخطة تتضمن مراجعة هيكلة إدارات النقل والمواصلات والاتصالات في سوريا، وتحديد احتياجات تطوير القدرات في هذه القطاعات، كما تم تقييم أداء المؤسسات السّورية المعنية وتحديد الثغرات القائمة.

وبيّن وزير النقل التّركي أنه سيتم إرسال خبراء بهذا الخصوص إلى سوريا، وتقديم جميع أشكال الدعم الفني واللوجستي، على أن تتم إعادة تأهيل خطي تشوبان بي – حلب وميدان إكبيز – حلب للسكك الحديدية، إضافة إلى استكمال النواقص في مطاري دمشق وحلب ودعم صيانة وإصلاح الطائرات.

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