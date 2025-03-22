جامعة دمشق: 6 نيسان القادم بدء دوام الفصل الثاني للمرحلة الجامعية ‏الأولى ودبلوم التأهيل التربوي

دمشق-سانا‏

حددت جامعة دمشق موعد بدء الدوام للفصل الدراسي الثاني من العام ‌‏2024-2025، في المرحلة الجامعية الأولى ودبلوم التأهيل التربوي، بكليات ‏جامعة دمشق وفروعها، اعتباراً من يوم الأحد الـ 6 من نيسان القادم.‏

وتضم جامعة دمشق 18 كلية بدمشق، و6 كليات بفرعها في درعا، و7 كليات ‏في ‏السويداء، و5 كليات في القنيطرة، ويقدر العدد الإجمالي لطلاب جامعة ‏دمشق بـ 180 ألف طالب في مرحلة ‏الإجازة، إضافة إلى 25 ألف طالب ‏دراسات عليا، فيما يقدَّر عدد الكادر ‏التدريسي بـ 2000 أستاذ جامعي.‏

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