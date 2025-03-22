جامعة دمشق: 6 نيسان القادم بدء دوام الفصل الثاني للمرحلة الجامعية ‏الأولى ودبلوم التأهيل التربوي

دمشق-سانا
حددت جامعة دمشق موعد بدء الدوام للفصل الدراسي الثاني من العام 2024-2025، في المرحلة الجامعية الأولى ودبلوم التأهيل التربوي، بكليات جامعة دمشق وفروعها، اعتباراً من يوم الأحد الـ 6 من نيسان القادم.
وتضم جامعة دمشق 18 كلية بدمشق، و6 كليات بفرعها في درعا، و7 كليات في السويداء، و5 كليات في القنيطرة، ويقدر العدد الإجمالي لطلاب جامعة دمشق بـ 180 ألف طالب في مرحلة الإجازة، إضافة إلى 25 ألف طالب دراسات عليا، فيما يقدَّر عدد الكادر التدريسي بـ 2000 أستاذ جامعي.
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