حركة تجارية نشطة تشهدها أسواق درعا مع اقتراب عيد الفطر السعيد

درعا-سانا

تشهد أسواق درعا نشاطاً متزايداً مع اقتراب عيد الفطر السعيد، حيث يتوافد المواطنون لشراء مستلزمات العيد من ملابس وأحذية وحلويات، وسط تفاوت واضح في الأسعار بين المحال التجارية والبسطات الشعبية.

وفي جولة لـ سانا على الأسواق، تحدث عدد من المواطنين عن استعداداتهم لقدوم العيد، حيث قالت سارة مسالمة “ربة منزل”: إنها تحاول التكيف مع غلاء الأسعار عبر شراء مستلزمات العيد على مراحل، فالملابس أولاً ثم الأحذية لأطفالها، وتأتي باقي الحاجات، مضيفة: إن العيد هذا العام يحمل أجواء مختلفة ومليئة بالبهجة.

أما وفاء قرعان وهي أم لتسعة أيتام فأشارت إلى عدم تمكنها من شراء ملابس العيد لأطفالها بسبب غلاء الأسعار، ما جعلها تقتصر على شراء الضروريات فقط.

من جانبه، بيّن صاحب محل للملابس النسائية في سوق الحجاز بدرعا أنه فتح محله منذ أيام قليلة بعد إعادة تأهيل السوق كاملاً، وحركة البيع مقبولة، رغم تأثير البسطات العشوائية على المبيعات.

ويرى محمد كيوان “صاحب محل ملبوسات رجالية” أن العروض والتخفيضات تساهم في زيادة الإقبال على الألبسة، وخصوصاً في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، موضحاً أن حركة الشراء تتحسن كلما اقترب العيد.

أما الطفلة رهف ياسر من بلدة سحم، فعبّرت عن سعادتها باقتراب العيد، مؤكدة أن أجواء العيد هذه المرة مختلفة وأجمل مع الحرية، حيث تستطيع شراء ملابس العيد، والتجمع مع صديقاتها وزيارة الأقارب.

بينما ترى أم محمد أن أجواء العيد في درعا جميلة رغم ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن التجار يستغلون الإقبال المتزايد قبل العيد لرفع الأسعار، مطالبة مديرية التموين بتكثيف الرقابة على الأسواق للحد من الاستغلال.

وتؤكد المواطنة عفاف السلاخ أن أسعار الملابس والحلويات مناسبة لجميع الشرائح، وأن حركة الأسواق هذا العام أفضل مقارنة بالسنوات الماضية، فيما يرى أحمد حرب “صاحب محل أحذية” أن الأسواق شهدت تغيراً كبيراً مقارنة بالسنوات السابقة، وخاصة بعد التحرير، موضحاً أن عدد الزبائن ازداد بشكل ملحوظ بسبب تحسن الوضع الاقتصادي، وتوافر البضائع بأسعار مناسبة مع فتح باب الاستيراد وعروض التخفيضات.

ومع بدء الاستعدادات لاستقبال العيد تعيش درعا أجواء الفرح والبهجة، فيما تبرز التحديات الاقتصادية الصعبة التي قد تلعب دوراً حاسماً في خيارات المواطنين في استعداداتهم لقدوم العيد.

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