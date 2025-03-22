زراعة نحو 1800 هكتار ببذار البطاطا للعروة الربيعية في حمص

حمص-سانا

بلغت المساحة المزروعة ببذار البطاطا للعروة الربيعية للموسم الحالي في مختلف مناطق محافظة حمص نحو 1800 هكتار من إجمالي المساحة المخططة البالغة 2391 هكتاراً، وذلك مع انتهاء عملية الزراعة.

وأوضح رئيس دائرة الشؤون الزراعية في مديرية زراعة حمص المهندس حيدر سرحان في تصريح لمراسل سانا أن المساحات المزروعة توزعت بشكل أساسي في منطقة القصير بأكثر من 800 هكتار، وفي قرى المركز الشرقي بنحو 510 هكتارات، فيما تجاوزت المساحة المزروعة في منطقة الرستن 300 هكتار، وبلغت في تلكلخ 123 هكتاراً، وباقي المساحات كانت في المخرم والمركز الغربي.

يذكر أن كميات بذار البطاطا المستوردة والمباعة للفلاحين عن طريق فرع إكثار البذار بحمص بلغت 653 طناً من أصناف “سبونتا-معينا-انيرجي”، إضافة إلى كميات يتم استيرادها عن طريق القطاع الخاص.

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