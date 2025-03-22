هيئة التميز والإبداع: الأربعاء القادم اختبارات التصفيات النهائية المحلّية لمسابقة الفرق الدولية للمعلوماتية IIOT

دمشق-سانا

حددت هيئة التميز والإبداع موعد اختبارات التصفيات النهائية المحلّية لمسابقة الفرق الدولية للمعلوماتية IIOT يوم الأربعاء القادم، بمشاركة خمسة فرق مدرسية.

وذكرت الهيئة في صفحتها على فيسبوك، أن اختبارات التصفيات النهائية ستقام على مدى ثلاث ساعات ونصف، مبينة أنّ الفرق المشاركة في هذه المرحلة خاضت مرحلتين من الاختبارات التنافسية، الأولى والثانية، وأظهرت كفاءة عالية، وأداءً استثنائياً مكّنها من الوصول إلى هذه المرحلة الحاسمة.

يذكر أن المرحلة الثانية شهدت مشاركة 38 فريقاً من طلاب التعليم الثانوي والأساسي من مختلف المحافظات، والذين سبق لهم التأهل من اختبارات المرحلة الأولى التي جرت في تشرين الثاني الماضي.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen