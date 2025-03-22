SCS-NET

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك.. إدارة الأمن العام في إدلب تكثف انتشارها في أسواق سرمدا لضبط الأمن وتأمين أجواء تسوق آمنة للمواطنين

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved