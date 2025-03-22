مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك.. إدارة الأمن العام في إدلب تكثف انتشارها في أسواق سرمدا لضبط الأمن وتأمين أجواء تسوق آمنة للمواطنين

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
نائبان أمريكيان يطالبان حكومة بلادهما بتخفيف العقوبات عن سوريا لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار
2025-03-21
الكويت: الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك صارخ للقانون الدولي
2025-03-21
أرمينيا تفتح حدودها مع تركيا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا
2025-03-20
مجلس الأمن القومي التركي: سنواصل دعم جهود الإدارة الجديدة في سوريا لضمان السلام والاستقرار
2025-03-20
وزيرة الخارجية الألمانية: افتتاح سفارتنا بدمشق يعني التزاماً طويل الأمد مع سوريا وسنقدم دعماً سياسياً واقتصادياً
2025-03-20
الرئيس الشرع يستقبل وفداً من جمهورية ألمانيا الاتحادية
2025-03-20
بعد 13 عاماً.. ألمانيا تفتح سفارتها مجدداً في سوريا
2025-03-20
محليات
إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية تعلن عن فتح باب الانتساب لصفوفها
2025-03-21
ارتقاء مدني جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد بريف اللاذقية
2025-03-21
الأمن العام يستعيد السيطرة على سجن في ريف حلب الشمالي إثر استعصاء نفذه عدد من السجناء
2025-03-21
المكتب المركزي للإحصاء: عودة التواصل مع المنظمات الدولية والتحضير للمسوح الدورية
2025-03-21
ارتفاع بدرجات الحرارة وعودة الأجواء المستقرة اعتباراً من بداية الأسبوع القادم
2025-03-21
إدارة مكافحة المخدرات تلقي القبض على أحد مروجي حبوب الكبتاغون في حلب
2025-03-21
تركيب خمس مضخات جديدة لآبار مياه الشرب في منطقتي ببيلا والسيدة زينب
2025-03-21
رياضة
في اختتام بطولة شهداء الثورة لكرة القدم.. نادي الفتوة يفوز على نادي أبو حردوب
2025-03-21
المنتخب القطري يسجل خماسية في شباك كوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم
2025-03-20
منتخب اليابان يضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026
2025-03-20
فرع الاتحاد الرياضي بحمص.. جهود كبيرة للإقلاع بالنشاط الرياضي بالمحافظة
2025-03-20
منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم يبلغ نصف نهائي بطولة غرب آسيا
2025-03-19
تونس تتجاوز ليبيريا في تصفيات كأس العالم
2025-03-19
نيوكاسل يونايتد يحرز لقب كأس الرابطة الإنكليزية
2025-03-16
اقتصاد
الصناعة تضع خطة لإعادة هيكلة الوزارة والمؤسسات التابعة لها بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية
2025-03-21
مكتب الزيتون: إنتاج سوريا من زيت الزيتون 122 ألف طن الموسم الماضي و22 ألف طن منها للتصدير
2025-03-21
المصرف المركزي يضبط عملات مزورة ويدعو إلى عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة
2025-03-19
وزير الصناعة يناقش مع مصنّعي السيراميك والأدوات الصحية معوقات العمل
2025-03-19
قرطاسية ومستلزمات مدرسية… بأسعار مخفضة ضمن معرض التسوق الرمضاني بالسويداء
2025-03-19
وزير النفط يناقش آلية الاستلام والإشراف على الحقول والآبار في شمال شرق سوريا
2025-03-18
تكليف لجان مركزية إعداد مشروع لتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية
2025-03-18
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الصناعة تضع خطة لإعادة هيكلة الوزارة والمؤسسات التابعة لها بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية
نائبان أمريكيان يطالبان حكومة بلادهما بتخفيف العقوبات عن سوريا لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار
الأمن العام يستعيد السيطرة على سجن في ريف حلب الشمالي إثر استعصاء نفذه عدد من السجناء
المكتب المركزي للإحصاء: عودة التواصل مع المنظمات الدولية والتحضير للمسوح الدورية
الكويت: الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك صارخ للقانون الدولي
وزارة النفط تخفض مدة استلام أسطوانة الغاز إلى 25 يوماً
الرئيس الشرع يستقبل وفداً من جمهورية ألمانيا الاتحادية
مجلس الوزراء: عطلة عيد الفطر من 30 آذار الجاري وحتى 3 نيسان القادم
مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك.. إدارة الأمن العام في إدلب تكثف انتشارها في أسواق سرمدا لضبط الأمن وتأمين أجواء تسوق آمنة للمواطنين
2025-03-21
إدارة الأمن العام في إدلب
2025-03-21
mohamad
سابق
نائبان أمريكيان يطالبان حكومة بلادهما بتخفيف العقوبات عن سوريا لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار
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