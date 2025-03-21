ارتقاء مدني جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

ارتقى مدني جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد بريف اللاذقية الشرقي.

وذكر الدفاع المدني في قناته على تلغرام أن شاباً ارتقى وأصيب شقيقه بجروح اليوم، إثر انفجار لغم أرضي بهما من مخلفات النظام البائد، في قرية عين العشرة بريف اللاذقية الشرقي، مشيراً إلى أن فرقه نقلت الجثمان وأسعفت الشاب إلى مركز بداما بريف إدلب الغربي.

ولفت الدفاع المدني إلى أن مخلفات الحرب والألغام ما تزال تهدد أرواح المدنيين وتتسبب بإصابات بليغة وتقوّض الأنشطة الزراعية والاقتصادية وتعرقل عودة المهجرين إلى منازلهم في مناطق واسعة من سوريا.

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