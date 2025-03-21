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المكتب المركزي للإحصاء: عودة التواصل مع المنظمات الدولية والتحضير للمسوح الدورية

2025-03-21

دمشق-سانا

أكد المدير العام للمكتب المركزي للإحصاء الأستاذ أنس سليم أنه يجري التجهيز والتحضير لتنفيذ المسوح الدورية والخارجية وأنه تمت إعادة التواصل مع المنظمات الدولية.

وقال سليم في تصريح لـ سانا إنه: خلال الأشهر الثلاثة الماضية أعدنا توزيع الكوادر الإدارية وتكليفهم حسب مقتضيات الحاجة في الإدارة المركزية والمحافظات.

وأضاف سليم: بدأنا بالتجهيز والتحضير لتنفيذ المسوح الدورية والخارجية وفق خطة عمل المكتب السنوية.

وأوضح سليم أنه تم إعادة تشكيل اللجان الضرورية لعمل المكتب من لجان فنية ولجان جرد مستودعات ولجنة الشراء المباشر ولجان الهيكل التنظيمي.

وأشار المدير العام للمكتب المركزي للإحصاء إلى أنه تمت إعادة التواصل مع المنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع وزارة الخارجية بعد الانقطاع في عهد النظام البائد.

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