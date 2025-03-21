ارتفاع بدرجات الحرارة وعودة الأجواء المستقرة اعتباراً من بداية الأسبوع ‏القادم

دمشق-سانا
تستمر درجات الحرارة بالانخفاض اليوم لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي6 إلى 9 درجات مئوية، لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو بارداً بين الغائم جزئياً والغائم، مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة، مع هطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1300م.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم، أن يكون الجو بارداً ليلاً، محذرةً من حدوث الصقيع وتشكل الجليد في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.
وأشارت إلى أن الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة مع هبات تتجاوز 75 كم/سا، وخاصة على المناطق الوسطى والجنوبية والجنوبية الشرقية، تثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
وبالنسبة ليومي السبت والأحد، تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع، لتصبح قريبة من معدلاتها، ويكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، ويحذر ليلاً من حدوث الصقيع وتشكل الجليد في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية، فيما الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام:
|
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|دمشق
|10/3
|13/4
|16/5
|القنيطرة
|5/1
|8/3
|12/4
|درعا
|11/3
|14/4
|17/5
|السويداء
|7/-1
|11/2
|14/3
|حمص
|11/6
|14/6
|15/7
|حماه
|16/6
|18/6
|20/7
|الحسكة
|12/5
|14/5
|17/5
|اللاذقية
|16/11
|18/11
|20/12
|طرطوس
|15/9
|17/8
|19/9
|حلب
|13/3
|16/5
|18/6
|إدلب
|11/4
|15/5
|15/5
|دير الزور
|14/5
|16/6
|18/7
|الرقة
|13/5
|15/5
|17/6