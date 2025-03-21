ارتفاع بدرجات الحرارة وعودة الأجواء المستقرة اعتباراً من بداية الأسبوع ‏القادم

دمشق-سانا‏

تستمر درجات الحرارة بالانخفاض اليوم لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي6 إلى 9 درجات مئوية، لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو بارداً بين الغائم ‏جزئياً والغائم، مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة، ‏مع هطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1300م.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم، أن يكون الجو ‏بارداً ليلاً، محذرةً من حدوث الصقيع وتشكل الجليد في المرتفعات الجبلية ‏وبعض المناطق الداخلية.

وأشارت إلى أن الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة مع هبات ‏تتجاوز 75 كم/سا، وخاصة على المناطق الوسطى والجنوبية والجنوبية ‏الشرقية، تثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع ‏الموج.‏

وبالنسبة ليومي السبت والأحد، تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع، لتصبح ‏قريبة من معدلاتها، ويكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب ‏المتفرقة، ويحذر ليلاً من حدوث الصقيع وتشكل الجليد في المرتفعات الجبلية ‏وبعض المناطق الداخلية، فيما الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة ‏والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:‏