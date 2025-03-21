الكويت: الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك صارخ للقانون الدولي

الكويت-سانا

أدانت دولة الكويت بشدة الغارات الإسرائيلية الأخيرة على أراضي الجمهورية العربية السورية، مؤكدة أنها تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن مجلس الوزراء الكويتي قوله في بيان: “إن دولة الكويت تجدد التأكيد على موقفها الداعي إلى ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها”.

وشدد البيان على أهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدولي، ووضع حد للانتهاكات السافرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشكل تهديداً لأمن واستقرار سوريا والمنطقة.

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