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وزارة النفط تخفض مدة استلام أسطوانة الغاز إلى 25 يوماً

2025-03-20

دمشق-سانا

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن تخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز إلى 25 يوماً بدلاً من 45 يوماً، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات.

وقال مسؤول العلاقات العامة في الوزارة أحمد سليمان في تصريح له اليوم: “أنشأنا مركزين للبيع المباشر لأسطوانات الغاز المنزلي في محافظة دمشق، بالإضافة إلى مركز بيع مباشر في محافظة حلب. ويأتي هذا الإجراء في سياق تحسين خدمات توزيع الغاز المنزلي وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أسرع”.

وأضاف: “حددنا قيمة أسطوانة الغاز 125,000 ليرة سورية في هذه المراكز، وفي حال تجاوز مدة تبديل أسطوانة الغاز 35 يوماً ولم يتلقَ المواطن رسالة، يمكنه مراجعة هذه المراكز الجديدة لتبديل أسطوانته فوراً بنفس السعر المحدد”.

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