المنتخب القطري يسجل خماسية في شباك كوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم

الدوحة-سانا

تغلب المنتخب القطري لكرة القدم على ضيفه منتخب كوريا الشمالية 5-1 في المباراة التي أقيمت بينها اليوم، في المرحلة السابعة من مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب القطري كلّ من أكرم عفيف في الدقيقة الـ 17، وأحمد الجانحي 23، وكيم يو سونغ 34 خطأ في مرمى منتخب بلاده، وأحمد الراوي 56، وأحمد علاء الدين 66، أمّا هدف كوريا الشمالية فقد وقّع عليه باك كوانغ-هان في الدقيقة 86.

وهو الانتصار الثالث لمنتخب قطر في الدور الثالث، مقابل تعادل واحد وثلاث هزائم، وبهذا الفوز الثمين رفع منتخب قطر رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع.

في المقابل تكبّد منتخب كوريا الشمالية خسارته الخامسة في الدور ذاته، ليتجمّد رصيده عند نقطتين في المرتبة السادسة والأخيرة.

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